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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции

В российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что новые санкции США не останутся без ответа. По словам диппредставителей, такого рода неконструктивные решения противоречат позитивному настрою недавних российско-американских переговоров в Сочи. Подобные меры не приняты в цивилизованном общении стран, напомнили дипломаты.

Бундестаг: Санкции против России нужны только США

В посольстве назвали санкции попыткой навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом. Также в диппредставительстве отметили, что санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают намерение Соединенных Штатов осложнить борьбу с терроризмом.

Напомним, в санкционный список попали бывший командир спецотряда "Терек" Руслан Геремеев, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

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