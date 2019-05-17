Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции

В российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что новые санкции США не останутся без ответа. По словам диппредставителей, такого рода неконструктивные решения противоречат позитивному настрою недавних российско-американских переговоров в Сочи. Подобные меры не приняты в цивилизованном общении стран, напомнили дипломаты.

В посольстве назвали санкции попыткой навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом. Также в диппредставительстве отметили, что санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают намерение Соединенных Штатов осложнить борьбу с терроризмом.

Напомним, в санкционный список попали бывший командир спецотряда "Терек" Руслан Геремеев, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.