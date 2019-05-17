СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия

Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало доследственную проверку по факту обнаружения свалки воинских надгробий, обнаруженной в столице Заполярья. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

- Согласно полученным сведениям, на свалке, расположенной в районе мусоросжигательного завода в городе Мурманске, обнаружены надгробия с могил защитников Заполярья, которые раньше располагались в Долине Славы, - отмечают в пресс-службе регионального СУ СК.

Председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский подтвердил, что найденные на свалке надгробия действительно раньше располагались в Долине Славы и были демонтированы осенью 2018 года в ходе реконструкции мемориала.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал подобное отношение к памяти погибших воинов "недопустимым" и заявил, что виновные будут наказаны. Причины, по которым надгробия оказались на свалке, выяснит комиссия, созданная при правительстве региона.

Справка "РГ"

Долина Славы, которая ранее называлась Долиной Смерти, расположена в долине на правом берегу реки Западная Лица, в 75 км от Мурманска. Здесь шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. На этом месте возведен мемориальный комплекс, в его составе - скульптурная группа "Два воина", памятник "Три штыка", монумент "Три знамени", мемориальная стена, памятник Скорбящей Матери, военная техника времен Великой Отечественной войны. Здесь расположено воинское кладбище, захоронения на нем продолжаются до сих пор благодаря работе поисковых отрядов Заполярья. Осенью 2018 года была завершена очередная реконструкция мемориала.