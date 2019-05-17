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17.05.2019 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей. Две недели назад их забрали в больницу из захламленной квартиры, а мать обвинили в ненадлежащем воспитании детей.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка сообщают: сейчас семья воссоединилась, большая часть обвинений в сторону женщины не подтвердилась.

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Напомним, две недели назад в социальных сетях Московского района появилось сообщение о женщине, которая одна воспитывает четверых детей и содержит их в антисанитарных условиях. В качестве доказательства были приведены фотографии, на которых дети спят на матрасах без постельного белья, а рядом лежат экскременты.

В квартиру незамедлительно выехали специалисты органов опеки и попечительства, детей госпитализировали, семью начали проверять.

В аппарате уполномоченного говорят, что сама мать оказалась выпускницей детского дома и обстановка в ее квартире была далека от идеальной. Но ничего шокирующего в ходе проверки не обнаружилось. В комнатах стояла старая мебель, обои отклеивались от стен. Но старенький холодильник работал, там были продукты, у детей были нормальные спальные места, вещи, игрушки. Единственное, в чем можно было упрекнуть женщину, так это в том, что по стенам бегали тараканы.

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По итогам проверки было принято решение, что дети вернутся в квартиру, но женщине следует сделать ремонт и провести дератизацию. За две недели квартира петербурженки преобразилась. Ей пришлось содрать обои, выбросить значительную часть мебели и старые вещи. Новую мебель и материалы для ремонта ей помогли купить волонтеры, сотрудники районной администрации и специалисты аппарата уполномоченного. Также многодетной матери помогли переклеить обои.

Уже сегодня вечером детей привезут из больницы в отремонтированную квартиру.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге обратили внимание на то, что история с многодетной матерью прогремела на весь город, хотя женщина с детьми жила во вполне обычных условиях. Детский омбудсмен обратила внимание на то, что в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 2307 семей, находящихся в социально-опасном положении. Эти семьи нуждаются в помощи города и 85 процентов из них могут справиться с возникающими бытовыми сложностями без радикальных мер.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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