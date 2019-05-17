Пьяная пенсионерка заплатит штраф за дебош на борту самолета в Крым

65-летняя туристка из Владимирской области, устроившая пьяный дебош и драку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, привлечена к административной ответственности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 16 мая. На борт самолета, приземлившегося в аэропорту Симферополь, был вызван наряд полиции из-за пьяной пассажирки, которая буянила во время полета.

Выяснилось, что мадам вела себя агрессивно, а на замечания экипажа не реагировала. При посадке отстегнула ремни и направилась к выходу. В ответ на просьбу бортпроводника вернуться на место и дождаться приземления, женщина закатила скандал и устроила драку со стюардессой и одной из пассажирок.

Пенсионерка была доставлена в дежурную часть и направлена на медицинское освидетельствование. Дебоширку привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения.