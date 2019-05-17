Путин: Новые научно-образовательные центры в России откроются быстро

Укрепление научного потенциала и создание современных условий для работы ученых в регионах России продолжится. Президент РФ Владимир Путин пообещал открыть их "как можно быстрее и без лишней бюрократии".

"Мы вчера только с Андреем Александровичем (Фурсенко - помощник президента, прим. "РГ") это обсуждали. Сделаем это в качестве эксперимента, может быть, без присущих для решений подобного рода сложных административных процедур", - рассказал Владимир Путин на встрече в Сочи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными.

Президент также добавил, что на базе вузов и научных организаций только за последние два года было создано почти 80 лабораторий мирового уровня. "Всего в России их уже 236, причем руководят ими действительно хорошие, известные, выдающиеся исследователи", - сообщил Путин.

Первые научно-образовательные центры в этом году должны появиться в Белгороде, Кемерово, Перми, Нижнем Новгороде, Тюмени.