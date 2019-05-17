Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами

На встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов Владимиру Путину пожаловались на сложную систему распоряжения средствами мегагрантов на исследования. Поэтому профессор генетики Геттингенского университета Константин Крутовский предложил передать руководителям научных проектов право самостоятельно принимать оперативные решения и не тормозить ход реализации проектов. Президент в ответ пообещал, что это будет сделано.

"Найдем способ, если нужно будет, то внесем даже изменения в законодательство", - сказал он.

Ранее на этой же встрече другой участник совещания обратил внимание Путина на то, что гранты для поддержки талантливой молодежи распространяются только на специалитет и бакалавриат, но не магистратуру.

"Андрей Александрович (Фурсенко - помощник президента РФ - при. "РГ”) жадина, он даже мне не сказал, что этот грант распространяется только на бакалавриат, это даже странно. Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время", - пообещал в ответ президент.