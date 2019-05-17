Ученые рассказали Путину об идее создать проект для всего человечества

17 мая Владимир Путин провел в Сочи встречу с молодыми учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований. Один из участников встречи спросил у президента, как он относится к перспективе, чтобы российские ученые попытались "что-то родить для всего человечества", ведь мегагранты предполагают реализацию очень крупных проектов. Путин признался, что он обсуждал со своими друзьями и представителями научной сферы возможность реализации такого проекта.

"Может быть, вам покажется это странным, а может быть нет - я многократно обсуждал это со своими друзьями, с людьми, которые занимаются или в прежние времена активно занимались наукой. Именно об этом мы и думаем, только вопрос в выборе приоритета", - сказал президент.