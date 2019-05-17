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17.05.2019 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе выбран подрядчик реконструкции набережной Салгира

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Симферополе определен подрядчик реконструкции набережной Салгира. Об этом свидетельствует размещенный на портале госзакупок итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.

Согласно документу, конкурс на право провести капремонт набережной рек Салгир и Малый Салгир выиграла компания "Асгард". Она оказалась единственной, подавшей заявку на запрос департамента капстроительства администрации Симферополя. Теперь с ней будет заключен контракт на сумму 498,3 миллиона рублей. Согласно его условиям, работы должны начаться не позднее следующего рабочего дня с момента заключения контракта. А срок их окончания - 30 сентября 2019 года.

Фото: Илья Изотов/РГ
Капремонт набережной Симферополя начнут без проекта на основании сметы

Конкурс на право капремонта набережной первый раз был объявлен 2 апреля, но в конце месяца процедура была приостановлена по жалобе, поданной в крымское УФАС подмосковной фирмой "Тандем проект". Потенциальный подрядчик, имеющий огромный опыт работ в сфере ремонта и эксплуатации гидротехнических сооружений, счел, что его единственная заявка на участие в конкурсе была отклонена заказчиком необоснованно.

Новое извещение о проведении торгов со скорректированной документацией было размещено 29 апреля. И ее единственным участником на этот раз стала фирма "Асгард". Симферопольцам она известна реконструкцией участка пешеходной зоны улицы Пушкина от Горького до Гоголя, а также благоустройством парка ГРЭС и строительством модульного детского сада в переулке Гавена.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что ремонтные работы на набережной начнутся сразу в трех точках.

- Основной проблемой остается самовольный захват гражданами отдельных земельных участков на набережной для увеличения территории своего домовладения, - сказала Маленко. - Где-то поставили забор, где-то капитальные строения. Сейчас мы работаем с этими людьми, чтобы до 1 июня все это убрать.

Капитальный ремонт набережной включает в себя расчистку русла, укладку гранитной и тротуарной плитки, поребриков и бордюров, утраченных чугунных ограждений, монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установку малых архитектурных форм.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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