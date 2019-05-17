В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и "КамАЗом"

При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Напомним, авария случилась в Советском районе города на проспекте Университетском проспекте в 19.24 по местному времени. Грузовик врезался в маршрутку номер 15С. По словам его водителя, у машины отказали тормоза. В результате удара различные травмы получили 14 человек, из них трое находятся сейчас в тяжелом состоянии. Жизни остальных ничего не угрожает.

В то же время ТАСС сообщает, что за помощью к медикам обратились уже 16 человек. По уточненным данным облздрава, 14 пострадавших госпитализированы в седьмую больницу, 11 из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего на месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных структур выясняют обстоятельства ДТП. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, на месте также работает оперативная группа спасателей.