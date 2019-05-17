Строительство храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, который посетил несанкционированную акцию протеста выступающих за перенос строительства храма в другое место, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать", - заявил он. Высокинский призвал дождаться результатов опроса общественного мнения.

"К опросу мы готовимся. Это действительно серьезный аргумент для того, чтобы продолжать диалог... Понятно, что с точки зрения репрезентативности выборки - это не сто, двести и даже не тысяча человек, поэтому время на это уйдет значительное - около двух недель... По итогам, соответственно, будем продолжать диалог с горожанами", - сказал Высокинский.

Ранее на медиафоруме ОНФ в Сочи президент Владимир Путин отметил: "Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству". Он также отметил, что инвесторы, городские власти, которые собираются строить храм, должны обеспечить, чтобы в нужном для людей месте рядом был высажен другой лес, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются.

"Нужно не перетягивать канат и ругаться друг с другом, а сесть и договориться", - заявил Владимир Путин.