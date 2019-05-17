В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма

Жители Екатеринбурга смогут получить всю интересующую их информацию о строительстве храма и благоустройстве близлежащей территории в центре города, позвонив по телефону "горячей линии".

Такую возможность предоставил Фонд святой Екатерины, являющийся куратором строительства, передает ТАСС.

Задать вопросы можно по телефону +7 (343) 312-12-35 в рабочие дни с 10 до 18:00.

На данный момент строительство храма приостановлено. Оно вызвало протест части жителей, опасавшихся потерять из-за стройки сквер.

Власти вступили в диалог с активистами, на ситуацию обратил внимание президент. В результате было решено провести опрос, который, по данным местной администрации, может занять до 20 дней. Детали организации исследования прорабатываются.