Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым. Об этом стало известно после жеребьевки, в которой участвовали 20 конкурсантов, пробившиеся в финал из двух полуфиналов. Плюс артисты из шести стран, стартующих сразу с завершающей стадии - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии (все они попали в финал по регламенту, как учредители этого конкурса 64 года назад, хотя такие льготы давно пора отменить!) и Израиля (как хозяина "Евровидения"-2019).

Сергею Лазареву достался 5-й порядковый номер. Что, конечно, удобно, поскольку в финале поют уже не 17 или 18 конкурсантов, а сразу 26.

И поэтому ожидать своей очереди за кулисами и хлопотно, и муторно, и нервно. Есть шанс и эмоционально перегореть, и банально простудиться (из-за кондиционеров Лазарев однажды застудил шею, еще во время репетиций)…

Да и петь в самом начале или в конце на "Евровидении" считается самым выгодным: именно так больше шансов запомниться телезрителям!



Вот полный список участников финала:

1. Мальта

2. Албания

3. Чехия

4. Германия

5. Россия

6. Дания

7. Сан-Марино

8. Северная Македония

9. Швеция

10. Словения

11. Кипр

12. Нидерланды

13. Греция

14. Израиль

15. Норвегия

16. Великобритания

17. Исландия

18. Эстония

19. Беларусь

20. Азербайджан

21. Франция

22. Италия

23. Сербия

24. Швейцария

25. Австралия

26. Испания



Напомним, что финал "Евровидения"-2019 назначен на субботу, 18 мая.