Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Новости

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
Минюст проработает вопрос об отказе от клеток в судах 16:33
Самолет украинской авиакомпании экстренно сел из-за угрозы взрыва 16:30
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34 16:29
День пионерии в столице отметят линейкой 16:29
Вышел первый трейлер фильма "Зулейха открывает глаза" 16:24
Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом 16:22
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину 16:19
Трамп отложил введение пошлин на автомобили 16:16
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о храме 16:12
Минск: Чем будет занят третий трудовой семестр молодежи 15:55
В ГД предложили думе Екатеринбурга найти компромисс в ситуации с храмом 15:54
Климкин подаст в отставку 15:43
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 15:41
Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате 15:37
Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины 15:35
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 15:30
В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма 15:23
Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 16:40
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Текст: Александр Алексеев

Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым. Об этом стало известно после жеребьевки, в которой участвовали 20 конкурсантов, пробившиеся в финал из двух полуфиналов. Плюс артисты из шести стран, стартующих сразу с завершающей стадии - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии (все они попали в финал по регламенту, как учредители этого конкурса 64 года назад, хотя такие льготы давно пора отменить!) и Израиля (как хозяина "Евровидения"-2019).

Сергею Лазареву достался 5-й порядковый номер. Что, конечно, удобно, поскольку в финале поют уже не 17 или 18 конкурсантов, а сразу 26.

Фото: REUTERS/ Amir Cohen
Букмекеры: Сергей Лазарев займет на "Евровидении" 7-е место

И поэтому ожидать своей очереди за кулисами и хлопотно, и муторно, и нервно. Есть шанс и эмоционально перегореть, и банально простудиться (из-за кондиционеров Лазарев однажды застудил шею, еще во время репетиций)…
Да и петь в самом начале или в конце на "Евровидении" считается самым выгодным: именно так больше шансов запомниться телезрителям!
 
Вот полный список участников финала:

1. Мальта
2. Албания
3. Чехия
4. Германия
5. Россия
6. Дания
7. Сан-Марино
8. Северная Македония
9. Швеция
10. Словения
11. Кипр
12. Нидерланды
13. Греция
14. Израиль
15. Норвегия
16. Великобритания
17. Исландия
18. Эстония
19. Беларусь
20. Азербайджан
21. Франция
22. Италия
23. Сербия
24. Швейцария
25. Австралия
26. Испания
 
Напомним, что финал "Евровидения"-2019 назначен на субботу, 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные