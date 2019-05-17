Шойгу: Поручения Путина решат проблему отставания географической науки

Проблему отставания географической науки в России можно решить, выполнив поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Все знают о знаменитых российских физматшколах при вузах. Их выпускники сегодня - это ведущие мировые ученые и изобретатели, руководители корпораций, лауреаты Нобелевской, Филдсовской и других премий. Вы удивитесь, но в области географии подобных центров в нашей стране не существует. В этом смысле мы отстаем не только от мировых лидеров, но даже от небольшого Сингапура. Поручения президента дают нам шанс решить эту проблему", - сказал Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Также президент РГО заявил, что поручения Владимира Путина возродят утраченную профессию географа. "Ради любопытства посмотрите официальный список профессий и должностей. В законах нет такого вида деятельности, как "проведение географических исследований", - отметил Шойгу.

По его мнению, учреждение Дня географа и звания "Почетный географ" подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки.

Напомним, что в четверг Владимир Путин поручил правительству учредить новый профессиональный праздник - День географа. Он будет отмечаться 18 августа. Одновременно глава государства поручил кабмину утвердить профессиональный стандарт "Географ" и подготовить предложения, которые позволят включить экзамен по географии в перечень вступительных испытаний в вузах.

