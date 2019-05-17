Шойгу заявил о многочисленных ошибках в учебниках географии

Существующие учебники по географии несовременны и переполнены фактическими ошибками. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Он привел пример из учебника 7-го класса: "Население Северной Европы - 27 млн. Это 4% от всего населения Земли".

"Судя по цифрам, могу только предположить, что эти данные перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II, по которому еще учился незабвенный Митрофанушка Простаков", - сказал президент РГО, слова которого приводит ТАСС.

То же самое относится и к атласам. По словам Шойгу, в тех материалах, что выборочно проверяли эксперты РГО, счет ошибок шел на тысячи.

Как ранее сообщала "РГ", ЕГЭ по географии каждый год сдают примерно три процента выпускников - около 20 тысяч человек. Это очень мало. Для сравнения, ту же историю выбирают примерно 130 тысяч одиннадцатиклассников.



"Как только вузы, имеющие туристическую, экономическую специализацию или направление подготовки по региональному планированию, вернут ЕГЭ по географии в список вступительных испытаний, количество сдающих возрастет в разы", - рассказаывал "РГ" президент Межрегиональной ассоциации учителей географии России, эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Александр Лобжанидзе.