Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, рассказал в интервью агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков, - отметил он. - Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации".

Пушилин не назвал конкретных фамилий, так как, по его словам, задержаны еще не все причастные.

Напомним, Александр Захарченко был убит 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Кроме того, погиб его охранник. Взрывное устройство заложили вблизи входа в кафе "Сепар", которое располагается в непосредственной близости от администрации ДНР. В общей сложности пострадали 12 человек.