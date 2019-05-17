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17.05.2019 19:22
Рубрика: В мире

В Совфеде назвали значение упрощенного гражданства РФ для Донбасса

Текст: Татьяна Замахина

Введение упрощенной процедуры предоставления гражданства России жителям Донбасса носит исключительно гуманитарный характер, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

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Выступая на конференции "Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития", сенатор подчеркнул, что это давний запрос живущих там граждан "на нормализацию жизни, стабильности, мира и единения".

Внесение изменений в миграционное законодательство, которые значительно упрощают получение российского гражданства, стало серьезным вкладом в процесс укрепления связей между РФ и Донбассом, заявил парламентарий.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям районов Донецкой и Луганской областей Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях между Россией и Донбассом будет способствовать взаимодействие на региональном уровне, считает вице-спикер. Сотрудничество регионов, заверил он, продолжает налаживаться, расширяется взаимодействие между молодежными и общественными организациями.

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По словам Воробьева, Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины всегда готов поддерживать гуманитарные инициативы. Среди них сенатор выделил интенсификацию научных и образовательных обменов, взаимное признание ученых степеней, грантовую поддержку совместных научных исследований.

По словам участников конференции, важной задачей является расширение и использование кадрового и ресурсного потенциала общественных организаций России и Донбасса для противостояния антироссийской идеологии, принижению исторического вклада русского, белорусского, украинского народов в мировую историю, культуру и искусство.

В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Блокада Донбасса Выдача российских паспортов
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