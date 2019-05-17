Видео: китайцы быстро собрали разлившуюся из автоцистерны солярку

Трудолюбие и мобильность, упорство и изобретательность - главные черты жителей Поднебесной, прославившие товары с лейблом Made In China по всему миру. Впрочем, энтузиазм и сметливость китайцы готовы демонстрировать не только на производстве, но и в любой жизненной ситуации.

Автоцистерна попала в аварию на проселочной трассе в какой-то из провинций КНР и добрый десяток тонн солярки мог бы вылиться на обочину, погубив зеленые насаждения, отравив почву и подземные воды. Но местные жители не остались в стороне - бросились на выручку с ведрами и тазами, бидонами и стеклянными банками, канистрами и бочками.

Не успел водитель цистерны и глазом моргнуть, как неконтролируемый разлив нефтепродуктов был ликвидирован, а местные жители на ближайшие недели обеспечили себя горючим. Кто молодцы? Они молодцы.