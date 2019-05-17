Военный оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале "Спасская башня"

В этом году на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступит Военный оркестр Народной армии Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Военный оркестр из этой страны примет участие в фестивале впервые.

Согласно имеющейся информации, коллектив уже приезжал в Россию. Ранее оркестр выступал на фестивале "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.

В 2019 году фестиваль состоится уже в 12 раз. За 11 лет в нем приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. В 2018 году на Красной площади выступили военно-музыкальные коллективы из России, Великобритании, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, Шри-Ланки, Мексики, Мьянмы, а также международный кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда ирландских танцев. Всего было 1456 участников.