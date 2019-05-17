Волин: Региональные телеканалы получат 5 часов цифрового вещания на ОТР

Региональные телеканалы получат пять часов эфира в день на частоте "Общественного телевидения России" (ОТР). Такую информацию подтвердил "Российской газете" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

У региональных каналов будет три часа утреннего эфира ОТР и два - вечернего, чтобы показывать местные новости и программы в цифровом формате.

О том, что решение о врезке региональных телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как раз входит в его состав) принято, в апреле говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит сохранить муниципальное и региональное ТВ.

В России идет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевидению. Он должен завершиться осенью. Тверская область в рамках пилотного эксперимента первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов. Второй этап состоялся 15 апреля и охватил 20 регионов. 3 июня на "цифру" перейдут 36 субъектов. Еще в 21 регионе аналог отключат 14 октября.

В списке 20 федеральных каналов, которые жители страны могут бесплатно смотреть в цифровом формате, Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз- ТВ".

Региональные каналы продолжать вещать в аналоговом формате, но благодаря вставкам в ОТР зрители смогут смотреть местные новости в "цифре".