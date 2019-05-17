Вседорожная Lada Granta: старт продаж, цена, новые фото и видео

АвтоВАЗ продолжает развивать обновленное семейство Lada Granta. В Сети появились снимки и видеоролики со стоянок товарных автомобилей Lada, на которых можно подробно рассмотреть очередную "вазовскую" новинку - вседорожный универсал Lada Granta Cross.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что модель была замечена на автовозе. Тольяттинский автогигант уже начал отгрузку "приподнятых" универсалов в салоны, первые экземпляры предназначены для демонстраций в шоу-румах. Продажи Lada Granta Cross должны стартовать уже 12 июня.

Прежде всего Lada Granta Cross получила фирменную оранжево-золотистую эмаль под названием "Аурум". От обычного "сарая" Lada Granta Cross отличается защитным пластиковым обвесом, увеличенным до 183 мм дорожным просветом, другими настройками подвески, шины размерностью 195/55 с оригинальными 15-дюймовыми колёсными дисками, неокрашенными дверными ручками, глянцевыми корпусами боковых зеркал и плашкой над задним номерным знаком.

Lada Granta Cross получила определённые изменения и в интерьере, вроде оранжевой обивки сидений и дверей, декоративную вставку с новым рисунком над бардачком, лакированные элементы аудиосистемы, руля, поручней закрытия дверей, а также комбинацию приборов с оранжевой подложкой и накладки на пороги с надписью "Granta Cross". Наверняка, как и у прежней Lada Kalina Cross, отделку салона можно будет выбирать между оранжевым или серым цветом.

Модель будет предлагаться исключительно в средней и топовой комплектациях. Судя по разнице между предшественниками Lada Kalina и Lada Kalina Cross, доплата за "вседорожную" модификацию рестайлинговой Lada Granta составит около 40 000 рублей.

На сегодняшний день стоимость обычного универсала Lada Granta в базовой комплектации 461 900 рублей, в средней Comfort 541 500 рублей, в богатой Luxe 579 800 рублей. По информации поступившей из дилерской сети, Lada Granta Cross в комплектации Luxe на "механике" получит ценник в 618 900 рублей.

Вероятнее всего, как и предыдущая Lada Kalina Cross, для "приподнятого" универсала Lada Granta выделят 1.6-литровые "атмосферники" 87-сильный 8-клапанный двигатель и 106-сильный 16-клапанный. Базовая версия мотора сочетается с 5-ступенчатой "механикой", второму варианту еще положен однодисковый "робот".

К слову, по данным "РГ", за весь 2018 год Lada Kalina Cross разошлась в России тиражом 7 539 штук, а "стандартная" Lada Kalina универсал - 7751 штук.

Lada Granta Cross, которая является результатом рестайлинга модели Lada Kalina Cross, дебютировала на Московском автосалоне в августе 2018 года.

Напомним, продажи обновленного семейства Lada Granta начались 1 сентября прошлого года. Тем самым в историю ушло "однокоренное" семейство Kalina, и Granta стала доступна в четырех типах кузова: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Седан стоит от 434 900 рублей, лифтбек и хэтчбек - от 451 900 рублей, универсал от 461 900 рублей.

Помимо новой передней части Granta получила переднюю панель от Kalina, комбинацию приборов нового дизайна с радиальной оцифровкой и черно-белым дисплеем, а также передние сиденья с доработанной формой боковой поддержки, регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм, более удобными подголовниками и новым дизайном обивки. Более того, перенесены с капота на "жабо" форсунки омывателей лобового стекла, установлена кнопка открывания багажника снаружи и улучшена шумоизоляция арок.

Lada Granta предлагается с двигателями 1.6 с 8 или 16 клапанами мощностью 87 или 98/106 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается только с 5-ступенчатой "механикой", а 16-клапанные варианты предназначены для 4-ступенчатого "автомата" в более слабой версии и 5-ступенчатых "механики" или "робота" в более мощной. Во всех моторах теперь применяются так называемые "безвтыковые" поршни. У машин с МТ и АМТ увеличено передаточное отношение главной пары с 3,7:1 до 3,9:1, а у "робота" появился ползущий режим, снижен уровень шума и установлено более износостойкое сцепление, также добавлен режим "Спорт", который активируется кнопкой и сокращает время переключения передач.

Напомним, летом начнутся продажи "заряженной" Lada Granta Sport и Lada Granta модификации Drive Active.