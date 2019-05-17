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Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак"

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    17.05.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Фильм Про Фото: youtube.com/ Фильм Про
Фото: youtube.com/ Фильм Про

На YouTube опубликован крайне нестыдно выглядящий трейлер российского боевика в локациях ВОВ "Красный призрак", решенного в формате энергичного и эффектного вестерна (точнее тогда уж - истерна).

"Красный призрак" посвящен подвигу красноармейцев в период Великой Отечественной войны. Картина снята в духе военного вестерна, с элементами боевика, драмы и комедии, - поясняет аннотация.

Продолжая: "Образ Неизвестного солдата, которого и называют "Красным призраком", создан на основе сотен рассказов свидетелей войны, их детей и внуков".

Режиссер и соавтор сценария - Андрей Богатырев ("Иуда", "СашаТаня").

Фото: youtube.com
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В ролях: Алексей Шевченков ("Мертвое поле", "Тайга. Курс выживания"), Владимир Гостюхин, Полина Чернышова ("Тихий Дон", "Легенда о Коловрате"), Вольфганг Черны ("Миссия невыполнима: Племя изгоев"), Михаил Горевой ("Битва за космос", "Екатерина. Взлет"), Олег Васильков ("Битва за Севастополь", "Хиромант"), Юрий Борисов ("Молодая гвардия", "Дорога на Берлин").

Премьера - 16 января.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщил об очевидных успехах российского кинематографа, объясняя это тем, что в нашей стране снова начали снимать хорошие фильмы.

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