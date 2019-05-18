Astana Piano Passion. Названы победители в старшей группе

На конкурсе Astana Piano Passion состоялись финальные выступления участников старшей группы. Талантливые юноши и девушки, представляющие Россию, Китай и Казахстан выступили в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», дирижер – заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов.

C Первым концертом для фортепиано с оркестром Ф. Шопена выступили Синчен Уан (Китай) и Дарья Подорожнова (Россия). Учащийся средней школы при Шанхайской консерватории Синчен Уан в свои 15 лет - участник многих международных состязаний. Его ровесница, Дарья Подорожнова из Ростова-на-Дону - уже студентка Колледжа при Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова. 16-летний Даниил Немов (Россия) - лауреат I премии шести международных фортепианных конкурсов! В настоящий момент он занимается в ЦМШ при Московской консерватории; в его исполнении прозвучал Первый фортепианный концерт Ф. Листа.

Самая старшая из финалистов, семнадцатилетняя Алия Асланова из Астаны тоже учится в ЦМШ; в финале она играла Второй фортепианный концерт Шостаковича. Четыре концерта, четыре уже почти сложившихся музыканта! Все они были достаточно профессиональны и прекрасно оснащены технически. "Разный", эмоционально наполненный Шопен, яркий темпераментный Лист, по-детски "задорный" и напористый Шостакович…

Молодые пианисты, уже имеющие за плечами серьезный конкурсный и концертный опыт, работали в полную силу; были артистичны и раскованы на сцене, внимательно и вдумчиво подошли к исполнению. Каждый показал свои незаурядные способности и наиболее сильные стороны, но жюри решило первую премию в старшей возрастной группе не присуждать. Вторую премию разделили мальчики Синчен Уан и Даниил Немов, а девочки - Дарья Подорожнова и Алия Асланова получили третье место. На этот раз участники младшей и средней групп оказались посильнее старших, получив первые премии…

Лауреат международных конкурсов, академик Academia delle Muse во Флоренции, ученик легендарного Генриха Нейгауза Борис Петрушанский, имея огромный опыт конкурсного судейства, после объявления результатов, отметил:

"…Скажу откровенно, меня одолевают разные чувства. Большинство современных талантливых детей, занимающихся фортепиано, объединяет очень большая и искренняя любовь к музыке. Но вот вопрос, как она проявляется?.. Многие из них с большим трудолюбием и огромным удовольствием самозабвенно стремятся к высоким результатам. И это вызывает искреннее восхищение. Некоторые не выдерживают, но такова естественная ситуация конкурентности… Мне очень трудно представить себе, что происходит в головах современных ребят. Совершенно другое поколение. Я называю их Touchscreen-generation. Провел пальцем по экрану, и ответ уже готов! Они привыкли к этому, и, на мой взгляд, иногда на их игре это не очень положительно сказывается. Они "не входят" в тесные взаимоотношения с клавиатурой, с инструментом. Часто "поверхностность отношений" проецируется и на музыку... (Другое дело - струнники, у них понятия нажатия и взаимоотношение с инструментом совершенно иное.) Мой незабвенный и великий учитель Генрих Густавович Нейгауз говорил, что наша задача - это всё-таки подражать человеческому голосу, протяженности, глубине его звучания... Сейчас на одной беготне и трескотне далеко не уедешь. Но дети увлекаются этим, всё это так кружит им голову. Они слышат запись великого музыканта, играющего в астрономических темпах, и им кажется, что это - верный путь к успеху; они не отдают себе отчета в том, чего ему стоило играть именно так. Поэтому надо их уметь останавливать. После такого конкурса как Астана, я рекомендую многим суметь остановиться… И призадуматься… Вот здесь велика роль педагога, который должен суметь направить ребенка на правильный путь, к достижению серьезных целей… На конкурсе в Астане мы встретили прекрасных детей, приехавших из очень отдаленных мест… Да. Самородки не рождаются в хоромах!.. У некоторых - очень непростые условия для занятий, нет хорошего инструмента. Astana Piano Passion для таких ребят открывает совершенно новый мир!.. Потрясающий зал, великолепный театр, возможность играть на роскошном инструменте в сопровождении оркестра. Для них это - как попасть в какое-то абсолютное Зазеркалье!.. А в целом, хочу подчеркнуть, на Astana Piano Passion - высочайший уровень участников! Замечательные ребята, и я вижу в них очень большой потенциал…"

Как считает основатель и руководитель конкурса Денис Мацуев, главная интрига конкурса - впереди. 18 мая в гала-концерте победителей среди обладателей первых премий определится Гран-при Astana Piano Passion. Всех участников, как отметил маэстро, который также выступит на сцене "Астана Опера", ожидают спецпризы и подарки.