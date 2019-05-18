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Рубрика: Видео

Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Всем известно, что в природной сметливости и в умении находить неожиданное применение самым обыденным вещам россияне не имеют себе равных в мире. Разве что изобретательные и экономные жители Поднебесной могут с нами посоперничать. Youtube полон примерами того, как наши соотечественники чинят любую технику - от электрочайников до wifi-роутеров - при помощи монтировки, куска припоя и синий изоленты.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Самый свежий такой трехгрошовый лайфхак - ремонт кузова автомобиля при помощи китайской лапши быстрого приготовления, вернее, шпаклевка ею, т.е. лапшой, вмятин практически любой глубины.

Намазав пострадавшее место суперклеем, блогеры из "Гараж 54", как опытные массажисты, буквально втерли во вмятину несколько пачек условного "доширака", а затем отполировали и закрасили. Вышло пусть и не так эффектно, как в сертифицированых автоцентрах, но с учетом стоимости расходных материалов - вполне себе достойно. Как оказалось, втирать нужно предварительно измельченную лапшу, так она лучше приклеивается.

Теперь при покупке б/у машины автомобилистам стоит проявлять особую бдительность. Не удивляйтесь, если после мытья вашего железного коня в автомойке от него отвалятся целые куски кузова, а вокруг распространится узнаваемый аромат горячих макаронных изделий, восточных специй и глутамата натрия.

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