Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что ей не хотелось бы оказаться в московской больнице. Свое высказывание она связала с "нехирургическими" ударами, которые якобы наносятся ВКС России в сирийском Идлибе.

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских врачей, передает РИА Новости. "В России есть хорошие медицинские учреждения, если вам понадобится - дайте знать", - парировал российский представитель.

Ранее сообщалось о том, что в провинции Идлиб боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия".