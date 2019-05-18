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Рубрика: Власть

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что ей не хотелось бы оказаться в московской больнице. Свое высказывание она связала с "нехирургическими" ударами, которые якобы наносятся ВКС России в сирийском Идлибе.

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В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских врачей, передает РИА Новости. "В России есть хорошие медицинские учреждения, если вам понадобится - дайте знать", - парировал российский представитель.

Ранее сообщалось о том, что в провинции Идлиб боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия".

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