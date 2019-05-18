Рабочая группа по ЧП с "Дружбой" представит первые результаты 20 мая

Рабочая группа России и Беларуси по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Козак оценивал объем ущерба (не только Беларуси, но и других стран) в сумму менее ста миллионов долларов. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о сотнях миллионов долларов, потерянных из-за грязной нефти, включая недополученную прибыль в связи с приостановкой поставок российского сырья. Рабочая группа, как ожидается, оценит как прямые, так и косвенные убытки от ЧП на экспортном трубопроводе

В апреле под Самарой на одном из узлов сдачи нефти в "Дружбу" попала партия сырья с примесью дихлорэтана, опасная для нефтеперерабатывающего оборудования. Чтобы избежать поломок, принимающие нефть страны приостановили дальнейший экспорт и использование нефти из трубопровода.

После серии консультаций на межгосударственном уровне был найден способ, как очистить поток. 2 мая очищенная нефть поступила в Беларусь, 11 мая восстановилась прокачка в Европу через Украину.