Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике

Мать-кукушку, подбросившую своего ребенка врачам, нашли.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве начато расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

История эта, случившаяся в одной из столичных поликлиник, наделала немало шума. Напомним, 16 мая женщина, у которой на лице была медицинская маска, оставила маленькую девочку в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней. Уже перед закрытием поликлиники медперсонал обратил внимание на одинокого ребенка. Врачи незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Саму девочку поместили в стационар, так как у нее была небольшая температура.

Ребенку было на вид года три, он почти не разговаривал. При этом девочка понимала украинскую речь. Из чего было сделано предположение, что ее родители - выходцы с Украины, возможно, проживающие в Москве не очень давно. Как сообщалось, родственники опознали девочку после того, как увидели сюжеты о ней по телевидению. С их помощью нашли и мать. Ею оказалась 21-летняя женщина, действительно приезжая с Украины. Ее задержали и доставили в подразделение ведомства для допроса и проведения неотложных следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следственный комитет опубликовал отрывок из видеозаписи допроса задержанной. На видео - молодая неплохо одетая женщина. Она держится совершенно спокойно, смотрит на следователя, не смущается и не плачет. На вопрос, почему она оставила ребенка в поликлинике, ответила: "Не справляюсь с обязанностями". А на вопрос, почему же она тогда не передала ребенка в специализированное детское учреждение, ответила: "Не додумала". Теперь будет додумывать вместе со следователями.