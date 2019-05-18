В Брянске открылся книжный фестиваль "Красная площадь-2"

В Брянске продолжается Международный славянский фестиваль "Театр+". Теперь творческий форум, который проходит здесь с 1989 года и назывался "Славянские театральные встречи", переименован, у него другой формат. Представлено еще и изобразительное, и музыкальное искусство, и литература. Открылся книжный фестиваль "Красная площадь-2".

Флешмоб "Давайте читать вместе" устроили на площади около Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева (в этом году она отпразднует 75-летний юбилей).

- Дорогие, любимые наши читатели, с праздником! Все улыбаются - это же здорово! Возьмемся за руки и скажем: "Читаем вместе!" - призвал ведущий праздничного действа.

Участники акции читали фрагменты из своих любимых произведений, пели гимн библиотеки "Песня о книге". Народный артист России Валерий Баринов (приехал на Международный славянский фестиваль "Театр+") прочитал стихотворение Блока.

А потом всех пригласили на открытие выставки "Брянская книга", она ежегодная, в этом году проходит в 23-й раз.

Более 40 лет дружат тютчевская библиотека и Гомельская областная библиотека (Беларусь). Народный любительский театр "Грачи" при библиотеке представил в Брянске спектакль "Неслучайные встречи. Сцены из романа "Анна Каренина" в фантазии интеллигентных людей". Что было бы, если бы Анна осталась жива?

Из Гомеля привезли рукотворные книги, выполненные с использованием различных материалов и техник. "Беловежская пуща", "Загадки", "Бабушкины сказки", "Принцесса на горошине"...Они великолепны. Из соломки, вышитые крестиком, с использованием кожи, аппликаций, камешков… И рукописные. Фантазий мастеров не счесть.

Фестиваль будет продолжаться три дня. Работает свободный микрофон "Давайте говорить стихами". Есть фотозона, и объявлен конкурс на лучшее фото. Открыт летний читальный зал под открытым небом. Читайте на здоровье! Можно играть в настольные игры, участвовать в конкурсах, викторинах. Немало выставок… В Литературной гостиной библиотеки им. Тютчева состоялась публичная лекция "История книжных аксессуаров и приспособлений для чтения" Юлии Щербининой, доктора педагогических наук, профессора Московского педагогического университета . Еще одна ее лекция названа "Книги в живописи". Также публицист представит свою книгу "Довольно слов. Феномен языка современной российской прозы".

Начала работу детская площадка "Книжная радуга", за которую отвечает Брянская областная детская библиотека. Для ребят в сквере подготовили четыре интересных аллеи: литературная (встречи с писателями, поэтами, викторины), творческая (мастер-классы), театральная (праздничные представления), интеллектуальная (шахматные турниры, настольные игры, занимательные опыты "Лаборатории профессора Чудакова). Познавательной, веселой была встреча брянских девчонок и мальчишек с Диной Бурачевской, детским писателем, поэтом (Москва). Ее книга "Как будто" (2018) вошла в каталог ста лучших книг года, рекомендованных к чтению. Впереди общение с писателями Наталией Волковой (лауреат премии конкурса на лучшее произведение для подростков имени С. Михалкова), Еленой Усачевой (автор сценариев для телепередачи "Спокойной ночи,малыши).

Конечно, многих, особенно гостей, приехавших в Брянск издалека, интересовало, почему книжный фестиваль назван "Красная площадь-2"?

- Как известно, на Красной площади в Москве в начале июня проходит масштабное литературное событие - книжный фестиваль "Красная площадь". И именно так - Красная площадь - называлась в старину в Брянске площадь имени Карла Маркса, где находится наша библиотека имени Тютчева, - пояснила директор Светлана Дедюля.

Организаторы книжного фестиваля "Красная площадь-2" - Департамент культуры Брянской области, Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, Брянское отделение Союза писателей России.

К слову

18 мая в Брянске ждут народного артиста России Константина Райкина. В библиотеке имени Тютчева пройдет встреча под названием "Театральный актер и режиссер о театральном критике. Константин Райкин о Наталье Казьминой". В ТЮЗе заявлена поэтическая программа "Обычные слова...", прозвучат строки Пушкина, Лопе де Веги, Заболоцкого, Рубцова, Самойлова, Мандельштама.

Прямая речь

Евгения Розанова, художественный руководитель Международного славянского фестиваля "Театр+", театровед (Москва):

- В новом названии фестиваля заключена его суть: теперь в нем кроме насыщенной театральной много разных параллельных программ - музыкальная, выставочная, литературная. Все они объединены природой театра, что закономерно в Год театра.

30 лет - большой срок для фестиваля. Сколько событий произошло за это время, а они влияют на человека, жизнь меняется. Искусство отражает жизнь, поэтому наша главная задача - показать жителям Брянска то, что происходит сегодня в культуре. Хочется, чтобы театральная брянская публика увидела лучшие образцы, не только театральные постановки. Здесь замечательный художественный музей, областная филармония, библиотеки. Было решено провести книжный фестиваль. На площади Карла Маркса, бывшей Красной (то есть красивой) площади. Она действительно одна из самых красивых в Брянске, интересных в архитектурном отношении. Ее окружают прекрасные скверы, где благоухает сирень, цветут каштаны.