Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, комментируя возможное более ранее открытие железнодорожной части Крымского моста, заявил о намерении тщательно изучить этот вопрос во время сегодняшней поездки.

Вопрос о возможном переносе сроков в сторону осени возник после заявления президента РФ Владимира Путина, сделанного им на медиафоруме ОНФ в Сочи. "В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил Путин.

- У нас принято указания и пожелания руководителя исполнять, - отметил Дитрих. - И это указание будет также исполнено. Что касается конкретных сроков, мы доберемся сегодня до моста и более внимательно рассмотрим детали строительства. И можно будет подумать, что озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу.

Сооружение железнодорожной части Крымского моста идет в соответствии с графиком. Сегодня на всех восьми участках окрашивают пролетные строения. Параллельно устанавливаются деформационные швы, которых из 600 смонтировано уже 500. Рельсошпальная решетка со стороны Таманского полуострова уложена до 200-й опоры, а со стороны Республики Крым - до 290-й. К августу пути соединятся, после чего будет запущено технологическое рабочее движение поездов.