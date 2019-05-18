Новости

Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53
В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка: трое погибли 15:45
Трамп и Абэ откажутся от совместного заявления по итогам переговоров 15:43
В Крыму рассказали о проекте юго-восточного обхода Симферополя 15:31
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 15:14
Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция 14:56
Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются 14:50
Сергей Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным 14:35
Хуснуллин: МЦД-1 и МЦД-2 запустят для пассажиров до конца 2019 года 14:23
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил подростка 14:16
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне 14:15
Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти 14:09
Рабочая группа по ЧП с "Дружбой" представит первые результаты 20 мая 13:34
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции 13:31
Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран 13:25
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике 13:12
Названа музейная столица России 12:25
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике 12:21
При пожаре под Ярославлем погибли четыре человека 12:10
В Екатеринбурге на встрече мэра с защитниками сквера обсудили три вопроса 12:08
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска 11:09
Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде 11:00
Три человека погибли в аварии под Курском 10:53
Toyota раскритиковала заявления США о вреде национальной безопасности 10:52
В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 14:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, комментируя возможное более ранее открытие железнодорожной части Крымского моста, заявил о намерении тщательно изучить этот вопрос во время сегодняшней поездки.

Фото: Владимир Аносов
Аксенов оценил экономический эффект от Крымского моста

Вопрос о возможном переносе сроков в сторону осени возник после заявления президента РФ Владимира Путина, сделанного им на медиафоруме ОНФ в Сочи. "В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил Путин.

- У нас принято указания и пожелания руководителя исполнять, - отметил Дитрих. - И это указание будет также исполнено. Что касается конкретных сроков, мы доберемся сегодня до моста и более внимательно рассмотрим детали строительства. И можно будет подумать, что озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу.

Сооружение железнодорожной части Крымского моста идет в соответствии с графиком. Сегодня на всех восьми участках окрашивают пролетные строения. Параллельно устанавливаются деформационные швы, которых из 600 смонтировано уже 500. Рельсошпальная решетка со стороны Таманского полуострова уложена до 200-й опоры, а со стороны Республики Крым - до 290-й. К августу пути соединятся, после чего будет запущено технологическое рабочее движение поездов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минтранс Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска