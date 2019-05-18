Новости

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска 11:09
Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде 11:00
Три человека погибли в аварии под Курском 10:53
Toyota раскритиковала заявления США о вреде национальной безопасности 10:52
В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр 10:30
Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве 10:27
Барбашев помог "Сент-Луису" догнать "Сан-Хосе" в серии плей-офф НХЛ 10:21
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на кампус МГТУ в Калуге 10:20
В Таганроге потушен пожар на складе площадью в квадратный километр 10:17
В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера 10:04
Москвичей в субботу ожидает июньская погода 09:59
Продажи автомобилей Lada в Европе растут 09:44
В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады 09:36
В США подросток нашел гигантскую челюсть вымершего животного 08:58
Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем 08:40
За отказ от участия в выборах в Австралии лишат водительских прав 08:29
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист 06:53
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США 06:44
США добавили граждан Мексики в санкционный "список Магнитского" 05:54
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей 05:32
Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан 05:18
Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России 04:41
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 04:16
Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде

Текст: Александр Гавриленко
Фото: twitter@racurs_today Фото: twitter@racurs_today
Фото: twitter@racurs_today

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика МАЗ, который накануне протаранил маршрутное такси и нанес серьезные увечья и травмы как минимум 16 пассажирам. Мужчина задержан, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр

Напомним, страшное ДТП произошло на проспекте Университетском проспекте. Грузовик врезался в маршрутку номер 15С в район левого заднего крыла. Удар был такой силы, что маршрутка вылетала с дороги с врезалась в столб. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза.

В результате за медицинской помощью обратились 16 человек, как минимум трое из них получили очень серьезные травмы, но их жизням уже ничего не угрожает. На месте аварии работали 10 бригад скорой помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных структур выясняют обстоятельства ДТП. Уголовное дело возбуждено по статье нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска
Россия примет участие в июньском заседании ПАСЕ на равных правах
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка