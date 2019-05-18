Задержан водитель грузовика, протаранивший маршрутку в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика МАЗ, который накануне протаранил маршрутное такси и нанес серьезные увечья и травмы как минимум 16 пассажирам. Мужчина задержан, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

Напомним, страшное ДТП произошло на проспекте Университетском проспекте. Грузовик врезался в маршрутку номер 15С в район левого заднего крыла. Удар был такой силы, что маршрутка вылетала с дороги с врезалась в столб. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза.

В результате за медицинской помощью обратились 16 человек, как минимум трое из них получили очень серьезные травмы, но их жизням уже ничего не угрожает. На месте аварии работали 10 бригад скорой помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных структур выясняют обстоятельства ДТП. Уголовное дело возбуждено по статье нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы.