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18.05.2019 13:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции

Текст: Константин Балагаев

В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским. По всем трем вопросам, которые решено было обсудить во время общения, стороны пришли к взаимному пониманию.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что в феврале нынешнего года гордума уже приняла решение не проводить референдум о строительстве храма в сквере, что проведение опроса всех горожан потребует серьезных временных и финансовых затрат - более 100 миллионов рублей, - мэр обратится к депутатам с предложением провести общегородской опрос.

По второму пункту обсуждения - о необходимости демонтировать установленный в сквере забор, ставший символом противостояния вокруг строительства и недоверия между властью, застройщиком и защитниками сквера, - найден устроивший всех шаг: все, абсолютно все работы на стройплощадке, включая подготовительные, должны быть прекращены до оглашения результатов опроса или референдума, забор демонтировать не надо, но на его конструкциях необходимо установить веб-камеры, чтобы в любое время любой житель города мог посмотреть, что там происходит.

Наконец, стороны пришли к пониманию, что в Екатеринбурге должна появиться территория, применительно к которой процедуры согласования интересов горожан при предложении построить что-то новое должны быть очень сложными, чтобы обеспечить максимальный учет мнений заинтересованных екатеринбуржцев.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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