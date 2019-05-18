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Рубрика: Власть

Россия примет участие в июньском заседании ПАСЕ на равных правах

Текст: Александр Саможнев

Комитет министров Совета Европы подтвердил на встрече в Хельсинки, что все члены организации имеют равные права и обязанности. Это решение открывает путь для преодоления кризиса в отношениях с Россией, которая была лишена права голоса в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Российские парламентарии были лишены права голоса и целого ряда других важных прав. Это грубо нарушило уставное положение о равенстве всех государств во всех органах Совета Европы", - подчеркнул Лавров.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам министра, последовательная линия Москвы, направленная на "восстановление справедливости", была конструктивно воспринята генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, а также большинством делегаций.

"Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", - уточнил Лавров в ходе встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Со своей стороны, глава МИД Германии подтвердил, что Россия остается в ПАСЕ.

Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
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Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки по причине возможного возврата российской делегации права полноценного участия в работе ассамблеи. Ранее Климкин угрожал выходом Украины из минских соглашений.

Напомним, главы МИД Совета Европы пришли к выводу, что все государства-члены организации должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров и работе Парламентской ассамблеи". Министры также высказались в пользу того, чтобы все члены Совета Европы приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека.

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