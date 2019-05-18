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18.05.2019 13:25
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран

Текст: Александр Алексеев

Мировые букмекерские конторы пророчат нашему артисту седьмое место, компания Google, судя по числу поисковых запросов в сети, предрекает третье. Но хит-парад iTunes все-таки более значим при прогнозах. Поскольку он составляется по данным о том, как скачивали песню Сергея Лазарева в интернете.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса "Евровидение-2019"

Сергей Лазарев попал в хит-парады iTunes 11 стран: Швеции, Греции, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Литвы, Дании, Нидерландов, Бельгии и России. Результат, безусловно, хороший. Но в сводном хит-параде ITunes пока лидируют представитель Швейцарии Лука Ханни и норвежская группа KEiiNO - их песни очень активно слушают и покупают в цифровом формате в 21 стране. 

Далее следуют Дункан Лоуренс (Нидерланды), азербайджанец Чингиз и представитель Швеции Джон Лундвик - все они попали в чарты iTunes 16 различных стран.

Наш Сергей Лазарев пока делит шестое и седьмое места с участником из Италии Махмудом.

Ну а на последнем месте конкурсанты из Мальты, Германии, Израиля, Беларуси, Венгрии, Молдовы, Австрии, Бельгии и Сан-Марино. Каждый из них попал в чарты iTunes только одной европейской страны.

Кстати

Примечательно, что "Евровидение-2019" смотрят не только в Европе и Австралии. Артисты из Швеции и Франции попали даже в чарты iTunes острова Маврикий. А выступающая за Кипр Тамта - в чарты Новой Зеландии!

Напомним, финал "Евровидения" пройдет уже сегодня, 18 мая, на сцене Expo Tel Aviv. Наш Сергей Лазарев выйдет на сцену пятым.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение"-2019
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