Toyota раскритиковала заявления США о вреде национальной безопасности

Автоконцерн Toyota Motor Corp. подверг критике заявления Белого дома о том, что якобы существующий объем импорта автомобилей в США угрожает национальной безопасности.

Корпорация внесла значительный вклад в американский образ жизни и американскую экономику, поэтому не может быть и речи об угрозе национальной безопасности, заявили японские представители.

"Реакция США посылает Toyota сигнал о том, что наши инвестиции не приветствуются и вклад каждого нашего сотрудника в разных районах США не ценится", - говорится в заявлении автопроизводителя. Корпорация выразила надежду, что торговые вопросы удастся решить в ходе переговоров.

Между тем президент Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним. Соответствующее распоряжение распространил в пятницу Белый дом.

Президент уточнил, что министерство торговли представило обстоятельный доклад. В нем говорится о возможном влиянии на национальную безопасность импорта пассажирских автомобилей и грузовиков, а также некоторых автозапчастей.