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18.05.2019 08:40
Рубрика: Российский автопром

Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Текст: Борис Захаров

Эта на первый взгляд ничем не примечательная Lada 4х4 - волк в тигриной шкуре.

Под капотом здесь установлена исполинская бензиновая "восьмерка" от суперкара Chevrolet Corvette, причем не простая, а доработанная - снабженная системой турбонаддува.

В результате, как уверяют авторы проекта - польская тюнингерская контора VTG - с силового агрегата удалось снять невероятные 2500 л.с. и превратить донорский российский SUV в звезду "драгрейсинга". На роликах, обнародованных в сети, видно, как детище специалистов VTG одерживает серию побед в классическом "драге" - спринтерском заезде на дистанцию 402 метра.

Фото: скриншот с instagram.com
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Информации о технических доработках "трехдверки" Lada 4х4 - кот наплакал. Например, не очень понятно, производилось или нет усиление штатной тормозной системы вазовской модели. В то же время сообщается, что Lada Niva LSx Turbo 4x4 (так называется машина VTG) способна преодолеть четверть мили (402 метра) всего за 9,8 с.

И это не смотря на аэродинамику "кирпича", которая совсем не вяжется к конституцией спорткаров. На фото и видео также видно, что доработанный автомобиль получил увеличенную колею, расширенные колесные арки и гоночные шины - "полуслики" на оригинальных дисках.

Что касается донорского мотора от Chevrolet Corvette, то речь идет об агрегата LS V8, разработанном в 1996 году. Наиболее современные модули Gen V этого агрегата снабжены непосредственным впрыском, активным управлением топливом и системой изменения фаз газораспределения.

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#Lada