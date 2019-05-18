В эту субботу "желтые жилеты" попытаются вернуться на Елисейские поля

То, что движение "желтых жилетов" переживает не лучшие времена, подтвердили несколько последних "субботников": с каждым разом все меньше людей участвуют в их манифестациях. Полгода назад, в начале выступлений "жилетов", на улицы выходили сотни тысяч человек. А теперь не дотягивают и до двадцати тысяч.

И, тем не менее, самые стойкие опять планируют навестить Париж по случаю 27-го дня общенациональных протестных акций. Одно шествие, привлекшее внимание в соцсетях 2700 сторонников движения, должно во второй половине дня стартовать из Дефанса, делового района на западе французской столицы, и спустя несколько часов завершиться на Монмартре.

Другой "желтый" акт носит откровенно провокационный характер и пока непонятно, чем закончится. Его организаторы заявили о намерении собраться у Триумфальной арки с тем, чтобы, как обозначено на их страничке в Facebook, "заявить о своем праве на манифестацию на Елисейских полях", а также выразить протест против использования в сельском хозяйстве глифосата - гербицида, опасного для здоровья при интенсивном применении.

Желающих примкнуть к этой акции набралось семь сотен, однако, скорее всего, им придется протестовать в ином месте: вот уже два месяца, как главная магистраль Парижа, включая площадь Звезды, где находится Триумфальная арка, кстати, полностью восстановленная после погрома в декабре прошлого года, входит в зону, где какие-либо демонстрации запрещены местными властями.

Тех же, кто рискнет устроить там митинг или что-то наподобие, ждет штраф в 135 евро, а наиболее настойчивых и отсидка в полицейском участке.

Судя по всему, ряд манифестаций пройдет также в Страсбурге, Лионе, Реймсе, Амьене, Бордо.

Надо отметить, что неформальные лидеры "желтожилетных" все больше отдают себе отчет в том, что движение постепенно выдыхается, идет на спад. Так 33-летний дальнобойщик Эрик Друэ на своей странице в интернете бьет тревогу: "Если сейчас мы выйдем из игры, то это будет означать, что все было напрасно". При этом Друэ сознается, что "многие разочаровались в движении и он в том числе".

По его мнению, надо менять формы борьбы. Правда, ничего нового сам не предлагает, если не считать возвращение к незадекларированным манифестациям, а также захват круговых перекрестков непосредственно в промышленных зонах и рядом с торговыми центрами, что активно практиковали протестующие в конце прошлого года и начале этого.