В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады

Деятель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук прокомментировал просочившийся в СМИ проект указа о роспуске Верховной Рады в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, прорабатываются разные варианты подходов. Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти. "Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента", - уточнил Стефанчук.

Эксперты отмечают, что формально президент, инаугурация которого состоится 20 мая, имеет право распустить парламент на том основании, что после выхода из коалиции в феврале 2016 года партий "Батькивщина" и "Самопомощь", во фракциях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" насчитывается менее 226 депутатов. Это не позволяет обеспечить конституционное большинство.

Со своей стороны, представители "Народного фронта" сыграли на опережение и официально объявили о выходе из коалиции. По закону, парламентарии имеют тридцать дней до 16 июня на формирования нового большинства. По конституции Украины, Раду распускать нельзя, если остается менее полугода до завершения ее полномочий.

Аналитики отмечают, что решение президента может быть оспорено в суде. Во всяком случае, глава государства получит необходимую поддержку населения, так как уровень доверия к Верховной Раде, по некоторым оценкам, колеблется на уровне 3 процентов, то есть на грани статистической погрешности.