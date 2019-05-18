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Рубрика: В мире

В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной Рады

Текст: Александр Саможнев

Деятель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук прокомментировал просочившийся в СМИ проект указа о роспуске Верховной Рады в эфире телеканала NewsOne.

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По его словам, прорабатываются разные варианты подходов. Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти. "Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента", - уточнил Стефанчук.

Эксперты отмечают, что формально президент, инаугурация которого состоится 20 мая, имеет право распустить парламент на том основании, что после выхода из коалиции в феврале 2016 года партий "Батькивщина" и "Самопомощь", во фракциях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" насчитывается менее 226 депутатов. Это не позволяет обеспечить конституционное большинство.

Со своей стороны, представители "Народного фронта" сыграли на опережение и официально объявили о выходе из коалиции. По закону, парламентарии имеют тридцать дней до 16 июня на формирования нового большинства. По конституции Украины, Раду распускать нельзя, если остается менее полугода до завершения ее полномочий.

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Аналитики отмечают, что решение президента может быть оспорено в суде. Во всяком случае, глава государства получит  необходимую поддержку населения, так как уровень доверия к Верховной Раде, по некоторым оценкам, колеблется на уровне 3 процентов, то есть на грани статистической погрешности.

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