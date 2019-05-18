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Рубрика: В мире

В СМИ попал проект указа Зеленского о роспуске Рады

Текст: Александр Саможнев

Утечку проекта указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов сделала в СМИ команда избранного президента Владимира Зеленского, сообщает портал strana.ua.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости Избранный президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости

По данным издания, документ журналистам передали представители из окружения Зеленского, уточнив, что это пока предварительный вариант. Окончательный текст пока не утвержден. "Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - отметил источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь", в оставшихся фракциях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" насчитывается менее 226 депутатов. То есть, менее половины конституционного состава парламента. На этом основании президент имеет право распустить Раду. При этом предлагается назначить внеочередные парламентские выборы на Украине на 14 июля 2019 года, а кабинету министров обеспечить финансирование всех расходов.

Фото: Александр Максименко/РИА Новости
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Между тем накануне "Народный фронт" попытался сыграть на опережение и объявил о выходе из коалиции. По логике депутатов, новоизбранный глава государства, инаугурация которого пройдет в понедельник, 20 мая, не сможет распустить парламент. Парламентарии имеют тридцать дней до 16 июня на формирование нового большинства. Напомним, по конституции Украины Раду распускать нельзя, если остается менее полугода до завершения ее полномочий.

Намерения нового президента сделать полную перезагрузку власти подтвердил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире на телеканале "1+1". По его словам, президент "будет инициировать роспуск парламента". Есть предпосылки, которые дают ему возможность распустить Раду.

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