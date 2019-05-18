Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России

"Рособоронэкспорт" закупит 16,5 тысячи сухих пайков, которые будут переданы в Венесуэлу. Поставка осуществляется в интересах армии Боливарианской Республики.

Сухпайки передадут заказчику в порту Пуэрто-Кабэльо, сообщает ТАСС. На это выделено 14,38 миллиона рублей.

Первая партия гуманитарной помощи из РФ пришла в Венесуэлу в феврале текущего года. Это палеты с лекарствами и медоборудованием для нужд местных госпиталей, официально поставленные из России в Венесуэлу по линии Всемирной организации здравоохранения.