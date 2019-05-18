Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан

Сирийские власти провели обмен пленными в районе населенного пункта Эль-Хадер в провинции Алеппо. Операция состоялась при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Девять членов незаконных вооруженных формирований обменяли на десять граждан Сирийской Арабской Республики, включая двух женщин и ребенка, информирует Ikhbariya. Заложники находились в плену у террористов. Они были похищены на юге провинции Алеппо.

Месяц назад в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований. Обмен был организован при участии представителей военных ведомств России, Турции и Ирана.

Сирийские власти намерены продолжить амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков.