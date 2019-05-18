Новости

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США 06:44
США добавили граждан Мексики в санкционный "список Магнитского" 05:54
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей 05:32
Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан 05:18
Венесуэла получит тысячи сухпайков от армии России 04:41
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 04:16
Экс-агент ЦРУ проведет 20 лет в тюрьме за шпионаж на Китай 02:08
Канада и США пришли к соглашению об отмене пошлин на металлы 01:36
Пять президентов подтвердили свой визит на инаугурацию Зеленского 17.05.2019
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена 17.05.2019
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка 17.05.2019
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску 17.05.2019
Российский мультфильм "Гензель и Гретель" нашел в Каннах партнеров в США 17.05.2019
Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400 17.05.2019
Одного из крупнейших производителей уличили в выпуске каши с ГМО 17.05.2019
Ученые рассказали Путину об идее создать проект для всего человечества 17.05.2019
В Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка 17.05.2019
Авиакомпания Azur air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов 17.05.2019
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах 17.05.2019
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины 17.05.2019
Родившийся в семье российских иммигрантов писатель скончался в США 17.05.2019
РФ обеспечит строящиеся суда собственными газотурбинными двигателями 17.05.2019
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома 17.05.2019
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 17.05.2019
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия 17.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 05:18
Рубрика: В мире

Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан

Сирийские власти провели обмен пленными в районе населенного пункта Эль-Хадер в провинции Алеппо. Операция состоялась при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

В Сирии жертвами обстрела боевиков стали восемь мирных жителей

Девять членов незаконных вооруженных формирований обменяли на десять граждан Сирийской Арабской Республики, включая двух женщин и ребенка, информирует Ikhbariya. Заложники находились в плену у террористов. Они были похищены на юге провинции Алеппо.

Месяц назад в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований. Обмен был организован при участии представителей военных ведомств России, Турции и Ирана.

Сирийские власти намерены продолжить амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков.

В мире Ближний Восток Сирия Захваты заложников
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена
В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка
Матвиенко: Турция не откажется от закупки С-400
Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России