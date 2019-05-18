Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Наиболее ярко-выраженным назвали увеличение заболеваемости раком прямой кишки в возрастной группе от 20 до 29 лет. Например, в Дании в последние годы этот рост ежегодно составляет 18,1%, в Норвегии - 10,6%. Схожие показатели были отмечены в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

Как пояснили в Международном агентстве по исследованию рака в Лионе (Франция), рост случаев онкологии среди молодых людей, вероятно, связан с распространением ожирения и в целом с неправильным питанием.

Также исследователи отметили, что с 2006 года в Австралии, Канаде и Великобритании у людей в возрасте после 50 лет наоборот снизились показатели заболевания колоректальным раком. Это объяснили введением программ регулярного скрининга предраковых полипов у старшего поколения.

- Популяционный скрининг у людей в возрасте до 50 лет сегодня не считается экономически эффективным из-за относительно пока еще не высоких показателей заболеваемости. Выявить молодых людей с высоким риском предрасположенности к колоректальному раку может помочь семейный анамнез (анализ информации о недугах ближайших родственников пациента - прим. "РГ"), - отметил доктор М. Араги из Международного агентства по исследованию рака в Лионе.

Кстати

Ранее исследователи из Северо-Западного Университета в США заявили, что ожирение связано с увеличением смертности от сердечной недостаточности у людей в возрасте до 65 лет.