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79-летний Чак Норрис на танке Abrams "взорвал Сеть"

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    19.05.2019, 22:34
Текст:   Олег Усков

Чак Норрис, легендарный актер, ветеран вооруженных сил, мастер единоборств, "крутой Уокер", "неудержимый" и кумир десятков миллионов мальчишек по всему миру, посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе.

Как сообщает портал Army Times, публикуя соответствующие фото и видео, "Чаки" приехал на базу для съемок документального сериала.

И тут же был облеплен поклонниками. Которым не стал отказывать в селфи и автографах, пожимая руки мужчинам и галантно приобнимая военнослужащих-женщин ко всеобщему удовольствию.  

Далее Норрис попозировал, сидя на танке M1A2 Abrams, чем, как отмечает ряд изданий, "взорвал сеть".

Cериал выходит в июле.

Ранее Норрис объяснил, почему оставил кино и шокировал публику внешним видом.

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