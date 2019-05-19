79-летний Чак Норрис на танке Abrams "взорвал Сеть"

Чак Норрис, легендарный актер, ветеран вооруженных сил, мастер единоборств, "крутой Уокер", "неудержимый" и кумир десятков миллионов мальчишек по всему миру, посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе.

Как сообщает портал Army Times, публикуя соответствующие фото и видео, "Чаки" приехал на базу для съемок документального сериала.

И тут же был облеплен поклонниками. Которым не стал отказывать в селфи и автографах, пожимая руки мужчинам и галантно приобнимая военнослужащих-женщин ко всеобщему удовольствию.

This afternoon, #IRONHORSE Troopers from 2-8 CAV had the honor to work with THE Chuck Norris. He came to Fort Hood to film a show that will feature the M1A2 Abrams tank. It was our pleasure to host this production. We’ll keep you posted when the episode will air! #LiveTheLegend pic.twitter.com/qAIKg2Is62 — 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) 15 мая 2019 г.

Далее Норрис попозировал, сидя на танке M1A2 Abrams, чем, как отмечает ряд изданий, "взорвал сеть".

Cериал выходит в июле.

Ранее Норрис объяснил, почему оставил кино и шокировал публику внешним видом.