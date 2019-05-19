Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей

Российский миллиардер Игорь Макаров выступил с заявлением по поводу женщины, которая выдает себя за его племянницу. Он подчеркнул, что был единственным ребенком в семье, поэтому никаких племянниц у него быть не может. Как сообщает "Коммерсант", представители бизнесмена примут необходимые юридические меры.

Видео встречи некой Алены Макаровой с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе привело к отставке последнего и грандиозному скандалу в парламенте страны. На записи зафиксировано, как в 2017 году Штрахе просил у лже-Макаровой материальную помощь на парламентских выборах, пообещав за это возможность купить 50% австрийского издания Kronen Zeitung.