Новости

Дина и Арина Аверины выиграли четыре "золота" на чемпионате Европы 18:40
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 18:38
В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой "ловушки" 18:29
Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва 17:59
Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей 17:50
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием 17:43
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи 17:36
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 17:31
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2" 17:11
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta 17:00
В Москве атлет умер после полумарафона 16:59
У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением 16:34
16 человек пострадали при взрыве в Египте 16:30
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов" 15:25
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав 15:20
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении" 15:13
Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин 15:09
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко 15:00
Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик 14:15
"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал" 14:12
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка 14:12
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 17:50
Рубрика: Экономика

Бизнесмен Макаров прокомментировал скандал с лже-племянницей

Российский миллиардер Игорь Макаров выступил с заявлением по поводу женщины, которая выдает себя за его племянницу. Он подчеркнул, что был единственным ребенком в семье, поэтому никаких племянниц у него быть не может. Как сообщает "Коммерсант", представители бизнесмена примут необходимые юридические меры.

Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов

Видео встречи некой Алены Макаровой с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе привело к отставке последнего и грандиозному скандалу в парламенте страны. На записи зафиксировано, как в 2017 году Штрахе просил у лже-Макаровой материальную помощь на парламентских выборах, пообещав за это возможность купить 50% австрийского издания Kronen Zeitung.

Экономика Бизнес
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит