Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в работе иностранным агентом, записала видео с просьбой о финансовой помощи. По ее словам, средства нужны для оплаты услуг адвокатов, уже подавших апелляцию на судебное решение.

"Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности", - отметила Бутина, добавив, что будет благодарна за любую пожертвованную сумму. "Русские не сдаются", - подчеркнула она.

Свое обращение она записала в распределительном центре штата Оклахома. В 30-секундном ролике видно, как за ее спиной ходят другие женщины-заключенные.

Напомним, 26 апреля суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Россиянка была арестована в июле 2018 года и провела в американских застенках уже более девяти месяцев. Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной. В противном случае ей могло бы грозить значительно более строгое наказание.

С учетом уже проведенного за решеткой времени, по данным федерального Бюро тюрем при минюсте США, Бутина выйдет на свободу 5 ноября. После этого она будет депортирована на родину.

Посольство РФ уже направило в госдепартамент ноту протеста в связи с неправомерным решением суда. "Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - отметили дипломаты.

Между тем в МИД РФ обратили внимание, что "ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности".