Бывший мэр Риги призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

"Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения", - отметил политик. "Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится", - выразил надежду Ушаков.

По его словам, другие страны ЕС, хотя и ввели ограничительные меры в отношении России, не прекращают с ней сотрудничество (например, Германия, Швеция), их политики могут приехать в Москву на какую-нибудь конференцию. Латышские политики такой возможности лишены из-за позиции националистов, распространяющих страхи и иллюзии о русских.

Ушаков также отметил, что ему лично и его партии "Согласие" удалось показать, что латыши и представители других национальностей могут работать рука об руку, в отличие от националистически настроенных политиков. При этом он в очередной раз раскритиковал школьную реформу, заявив, что уничтожение билингвальной системы отрицательно скажется на качестве образования.