Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин

Британское издание What Car (ежемесячный журнал-каталог для тех, кто выбирает автомобиль) составило рейтинг самых надежных подержанных транспортных средств на основе своей базы данных, а также опросов более 18 000 владельцев машин. Эксперты выясняли, как часто ломались авто, которые эксплуатировались от четырех до десяти лет.

В результате на первых строчках рейтинга оказались японские модели, а "золото" получила малолитражка Toyota Yaris с рейтингом надежности 99.1%. Владельцы хэтчбека отметили "безотказность и минимум поломок". Четверо из десяти опрошенных владельцев Toyota Yaris ответили, что ценят в этом автомобиле прежде всего высокую надежность.

Вторая позиция - у гибрида Lexus CT 200h с рейтингом 98.8%. Владельцы отмечают надежность, экологичность и высокую технологичность модели.

Фото: Пресс-служба Audi.

На третьем месте расположился немецкий кроссовер - бензиновое исполнение Audi Q3 (машины выпуска 2011 - 2018 годов) - с рейтингом надежности 96.5%. У таких авто было выявлено меньше проблем с надежностью, нежели у дизельных версий (16% и 28% соответственно).

Более 50% поломок были незначительными и касались мелких проблем с кузовом, тормозной системой и элементов двигателей, не связанных с электрикой. Две трети машин оставались при этом на ходу (несмотря на выявленные поломки). Однако счет за оплату серьезных поломок был высоким - до 1500 фунтов - отмечают эксперты.

Четвертое место - у Mitsubishi ASX, выпускавшихся с 2010 года по настоящее время (рейтинг надежности - 96.3%). Эксперты отмечают, что в отличие от дилеров Hyundai на ASX не предлагается семилетней гарантии, но даже трехгодичная гарантия без ограничений по пробегу (специфика британского рынка) это отличное предложение, а статистика поломок свидетельствует о высокой надежности модели.

На пятой строчке рейтинга с показателем 95.9% - испанский Seat Leon, о котором авторы исследования сказали следующее: "Seat Leon имеет высокий уровень надежности согласно нашей базе данных, и это один из фаворитов в роли семейного хэтчбека".

Замыкают десятку самых надежных подержанных автомобилей модели Lexus RX (95.4%), Honda Civic (95.0%), Honda CR-V (94.6%), Honda Jazz (94.2%) и Volkswagen Touareg (94.1%).

О замыкающем десятку рейтинга "немце" эксперты What Car пишут так: "Имидж Touareg как надежного автомобиля подтверждается нашей статистикой. Хотя у этого авто высокая снаряженная масса и довольно сложная электроника".