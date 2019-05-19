Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 18.05.2019
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 18.05.2019
Продажи автомобилей Lada в Европе растут 18.05.2019
Убийца суперкаров: представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем 18.05.2019
19.05.2019 04:04
Рубрика: Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Текст: Евгений Гайва
С 20 мая по 31 августа на отдельных участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта, когда температура воздуха будет выше 32 градусов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ограничения будут вводиться на основе данных о погоде Росгидромета. На автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

Запретят тяжеловесам въезжать на отдельные участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень запретных участков перечислен в приказе Росавтодора от 25.03.2019 N 1002, который вступает в силу с понедельника.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
МВД: Указатели меньшего размера могут привести к росту аварий

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Затронут ограничения транспортные средства нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более одного метра.

Как говорят эксперты, ограничения необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие. От проезда тяжелых автомобилей при высоких температурах на дорогах образуются опасные колеи. Поэтому в жаркий сезон фурам на слабых участках дороги разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".