Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

С 20 мая по 31 августа на отдельных участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта, когда температура воздуха будет выше 32 градусов.

Ограничения будут вводиться на основе данных о погоде Росгидромета. На автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

Запретят тяжеловесам въезжать на отдельные участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень запретных участков перечислен в приказе Росавтодора от 25.03.2019 N 1002, который вступает в силу с понедельника.

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Затронут ограничения транспортные средства нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более одного метра.

Как говорят эксперты, ограничения необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие. От проезда тяжелых автомобилей при высоких температурах на дорогах образуются опасные колеи. Поэтому в жаркий сезон фурам на слабых участках дороги разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.

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