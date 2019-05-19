Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta

Долгожданное лето в России всегда ждут с предвкушением чего-то особенного, в том числе и автомобилисты. Глядя на отечественную серо-черную цветовую гамму транспортного потока, цветущим летом, порой, очень хочется представить себя жителем солнечного прибрежья. А как это сделать проще всего? Правильно, сесть за руль яркого купе или, тем более, беззаботного красавца кабриолета. Правда даже в подержанном виде стоят такие авто немало, да и выбор подобных машин невелик. Но, как всегда, кто ищет, тот всегда найдет. А мы подскажем направление. Итак, топ-лист самых интересных и недорогих купе и кабриолетов на вторичном рынке.

Традиционно яркие и красивые, но часто непрактичные машины выпускают премиум-бренды. Оно и понятно: в гараже обеспеченных людей чаще всего уже есть авто и для семьи, и для бездорожья, так что позволить себе или жене нарядное купе - признак состоятельности.

На самом деле и массовые бренды подобных кузовов никогда не чурались, поскольку в той же Европе с мягким климатом и россыпью курортных стран недорогие кабриолеты и купе всегда пользовались спросом. Ограниченным, но устойчивым спросом, несмотря на полугодовую зиму, пользовались они и в нашей стране. Но, увы, два почти подряд кризиса с обвалом авторынка профильтровали модельные ряды. Однако на вторичном рынке России по-прежнему есть достойные предложения как премиальных, так и массовых брендов.

Kia Cerato II Coupe

Фото: Пресс-служба Kia.

Год выпуска: 2010-2013

Пробег: 60 000 - 200 000 км

Разброс цен: 400 000 - 600 000 рублей

Фактически, монополист на вторичном российском рынке недорогих купе. Нарисованный одним из лучших дизайнеров мира Питером Шрайером, но построенный на упрощенной платформе от Kia Ceed, с не самыми мощными моторами и недорогими материалами отделки Cerato Coupe второго поколения привлекал относительно доступной ценой при стильной внешности, чем и заслужил популярность. В России встречается с двумя бензиновыми моторами 1.6 (125 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) с механическими и автоматическими КПП.

Применение бюджетных решений не прошло даром. Kia Cerato II Coupe не самый выдающийся автомобиль с точки зрения надежности, правда и серьезных проблем при должном уходе с ним нет. Особое внимание на обоих моторах цепному механизму ГРМ: из-за слабого натяжителя менять весь комплект в сборе лучше каждые 60-70 тыс.км, так как цепь может перескочить, что грозит серьезными проблемами. После 120 тыс. км может появиться повышенный расход масла, который лечится заменой маслосъемных колпачков и колец. Следить стоит за системой охлаждения. Не славится долгой службой сцепление (около 50 тыс.км), а на автомате к 100 тыс. км, скорее всего, придется ремонтировать или менять гидроблок шестиступенчатого автомата.

Renault Laguna III Coupe

Фото: Пресс-служба Renault.

Год выпуска: 2009-2011

Пробег: 90 000 - 180 000 км

Разброс цен: 490 000 - 560 000 рублей

Выбор настоящего эстета и поклонника французского шарма. Купе от Renault, несмотря на возраст, по прежнему приковывает взгляды прохожих. Невероятно стильная машина, которая построена к тому же на базе седана D-класса, что обеспечивает ей очень хороший уровень комфорта и оснащения. В России встречается в единственной версии с известным 2.0-литровым бензиновым атмосферником F4R мощность 170 лошадиных сил и автоматом.

Мотор, имеющий массу модификаций и форсировок (в исполнении 140 л.с. ставится на Duster), сам по себе достаточно надежен, разве что с возрастом встречаются подтекания масла из-под клапанной крышки. Соответственно на больших пробегах скорее всего придется лечить подъедание масла. Встречаются отказы топливной системы и бензонасоса в частности. Японский автомат Jatco, имеющий у "Рено" обозначение AJ0, очень надежен и не вызывает проблем вплоть до 200 тыс. км пробега, после чего из-за износа фрикционов засоряются саленоиды гидроблока.

Самого большого внимания потребует ходовая часть, компоненты которой в российских реалиях ходят не очень долго. Амортизаторы, опорные подшипники, шаровые и всевозможные втулки могут потребовать замены уже на 60 тыс.км , чуть дольше проживут ступичные подшипники и элементы задней подвески.

Mercedes-Benz CLC-Class

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Год выпуска: 2009

Пробег: 100 000 - 190 000 км

Разброс цен: 425 000 - 590 000 рублей

Одна из самых недорогих моделей Mercedes-Benz своего времени к купе относится номинально. Автомобиль представляет собой трехдверный хэтчбек стилизованный под купе. Несмотря на внешнее сходство с поколением W204, CLC построен на агрегатах прошлого поколения W203 лишь с применением отдельных деталей от более современных моделей. Кроме того, сборка машины была налажена в Бразилии. В России встречается в основном в базовых исполнениях CLC 180 и CLC 200, в которые устанавливался один и тот же компрессорный мотор 1.8 в разной форсировке - 143 и 184 лошадиные силы.

Главная проблема двигателя - слабый цепной механизм ГРМ, который может потребовать внимания уже на 60-70 тыс. км пробега. В зоне риска муфты распредвалов, система вентиляции картера, приводной ремень и термостат. А вот компрессор вполне надежен. Автомат стоит искать 5-ступенчатый, который как раз ставился до 2010 года. Коробка очень надежная и до 200 тыс.км пробега при регулярной замене масла не доставляет проблем.

Главная проблема подержанных "Мерседесов" - немалая стоимость ремонта ввиду отсутствия неоригинальных комплектующих по многим позициям. Если плановые ТО финансово не очень обременительны, то серьезный ремонт может разорить владельца ввиду покупки очень дорогих родных запчастей. Надежда сэкономить есть только в случае поиска контрактных компонентов или запчастей с разборок, благо машина распространенная.

Audi A5

Фото: Пресс-служба Audi.

Год выпуска: 2009-2011

Пробег: 100 000 - 240 000 км

Разброс цен: 500 000 - 600 000 рублей

Еще один стильный представитель премиум-класса. За указанные деньги как правило встречаются автомобили, опять же, в базовых исполнениях с всефольксвагеновскими бензиновыми турбомоторами 1.8 и 2.0 литра мощностью от 160 до 211 лошадиных сил. Большая часть экземпляров оснащена передним приводом и вариатором, однако попадаются и версии с пресловутым, но модернизированным роботом DSG.

Главная проблема обоих четырехцилиндровых моторов - воспетый на всех форумах масложор. Увы, дотошные немцы при разработке все-таки ошиблись и поставили неудачную конструкцию поршней и маслосъемных колец. Проблема, увы, окончательно лечится только заменой поршневой на модернизированную, которую первые упорные владельцы выбивали по гарантии. Если замены не было, готовьтесь к дорогому ремонту. В зоне риска и цепь ГРМ, которая требует замены к 120-130 тыс. км. Остальные моменты не столько существенны.

Вариатор имеет смешенную репутацию. При отсутствии ударных нагрузок достаточно вынослив и без проблем может ходить до 200 тыс.км, после чего потребует замены цепи и конусов, которые стоят очень дорого. Если на машине "отжигать", ресурс резко снижается вплоть до 50-60 тыс. км. Периодически встречаются сбои электронного блока.

Робот S-Tronic - это доработанный аналог коробки DSG DQ500. Трансмиссия получила увеличенный запас прочности вплоть до 150 тыс.км, но от основных проблем не избавилась. Благо, к сегодняшнему дню компании выпускают не очень дорогие комплексные ремкомплекты, которые заметно сокращают стоимость обслуживания.

В целом Audi A5 первого поколения - рисковая покупка, так что смотреть можно только проверенные варианты желательно из знакомых рук.

Peugeot 207 CC/308 CC

Peugeot 207 CC. Фото: Пресс-служба Peugeot.

Год выпуска: 2009-2010

Пробег: 70 000 - 150 000 км

Разброс цен: 490 000 - 590 000 рублей

Единственные из относительно свежих кабриолетов, которые можно купить в России за пятьсот-шестьсот тысяч рублей. Хотя, если не смущает возраст и пробег, можно найти более возрастные "Опели" и "Форды".

Главное достоинство французских кабриков - относительная практичность. Обе модели оснащены жесткой складной крышей, которая позволяет без проблем эксплуатировать машину зимой. Кроме того, даже Peugeot 207 СС имеет салон 2+2, что дает возможность кое-как, но сесть в машину вчетвером. А у 308 СС полноценный четырехместный интерьер и огромный для класса багажник.

Оба кабриолета Peugeot оснащены известным двигателем EP6, разработанным совместно с BMW. На 207 встречается как в атмосферном, так и в турбированном варианте с механикой и автоматом. На 308 бывает только с турбонаддувом и АКП. Двигатель, несмотря на знаменитых разработчиков, на первых парах особо надежным не вышел.

Главные проблемы первых экземпляров связаны с неудачной конструкцией масляных протоков, которые быстро закоксовывались и приводили к серьезным проблемам с двигателем вплоть до замены головки блока или капитального ремонта. Французы признавали проблему и даже меняли узел по гарантии. Цепь ГРМ также не обладала большим ресурсом и часто требовала замены еще до 100 тыс. км, особенно на турбомоторах. Кстати, ресурс турбины - тоже лотерея. У одних наддув ходил без проблем, у других менялся по гарантии на 30-40 тыс.км.

Хорошая новость заключалась в том, что производители реально пытались решить проблемы, причиной чего стали несколько модернизаций двигателей, последняя из которых произошла в 2009 году. А полностью обновленный мотор, лишившийся многих проблем, поступил в 2011 году.

Само собой, не пройти мимо автоматов Peugeot. Оба оснащены древним четырехступенчатым агрегатом AL4, который добрался до кабриолетов в очередном варианте модернизации. Коробка сильно сбавляет потенциал турбомотора 308 СС и не славится выносливостью, правда недорога в ремонте.

В целом, кабриолеты Peugeot лучше всего искать от 2010 года и младше, когда агрегатная пара получила все возможные доработки. Кроме того, владельцами кабриолетов в подавляющем большинстве были девушки, так что пробеги таких авто невысоки, а эксплуатация достаточно бережная.