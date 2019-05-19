Как бороться с ржавчиной на автомобиле

Щeбeнкa, вылeтaющaя из-пoд кoлec, повышенная влажность, перепады температур и реагенты на дорогах и практически неизбежные в мегаполисах царапины и вмятины на кузове - все это рано или поздно спровоцирует появление очагов ржавчины на металлических деталях автомобиля. Не секрет, что в случае с немецкими и японскими машинами, равно как с большинством моделей премиум-сегмента, временной предел, когда кузов начнет "цвести", отодвинут значительно (порой на много лет) дальше, чем у массовых моделей. И тем не менее, правила предотвращения коррозии и борьбы с нею универсальны. Мы суммировали главные ноу-хау в этой сфере.

Делать ли дополнительную антикоррозийную обработку кузова

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В советские времена вопрос о покрытии днища и колесных арок и скрытых полостей кузова "антикором" был предельно актуальным, но с развитием технологий окраски, появлением более стойких к ржавчине материалов и внедрением обязательной антикоррозийной обработки новых автомобилей уже в заводских условиях резкая необходимость в дополнительной защите кузова отпала.

Тем не менее, если речь идет о машинах массового сегмента, допзащита имеет смысл, и дилеры, к слову, активно предлагают усилить штатное антикоррозийное покрытие кузова. Так, несмотря на то, что кузовные панели автомобиля Hyundai Creta производятся из оцинкованной стали (и к тому же имеется добротный заводской "антикор"), дилерские центры корейской марки рекламируют допуслугу обработки арок колес и днища шумопоглощающим вязким битумным составом с добавлением резиновых гранул.

Отметим, что такая защита имеет важный дополнительный бонус - помимо усиления антикоррозийных свойств вы получаете снижение уровня шума в салоне автомобиля. Важно и то, что такое покрытие сохраняет эластичность при перепадах температуры в течение длительного периода времени и не вступает в конфликт с заводским антикоррозионным составом.

Похожее предложение делают также и специалисты дилерских центров Renault. Как рассказал "РГ" технический специалист Renault, за 16 000 рублей колесные арки и днище (за исключением системы выпуска) обработают препаратом PRIM, который выпускает российская компания "Примула" (Санкт-Петербург). Это средство, известное также под говорящим названием "ПРИМ Антишум", выполнено на основе битума, модифицированного синтетическими смолами и имеет помимо защитных свойств также заметный эффект звукоизоляции.

Специалист дилерского центра уверил меня, что после обработки таким антикором своей собственной машины в салоне стало заметно тише. А компания "Примула" в свою обещает, что ее допзащита будет эффективно оберегать кузов как минимум 12 лет. В качестве антикоррозийного покрытия хорошо зарекомендовали себя также средства известных европейских брендов - Bivaxol, Soudal, Tectyl, Dinitrol и другие.

Как предотвратить коррозию кузова вашей машины

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Коррозия - это, как известно, процесс окисления металла, который запускается в результате взаимодействия железа с кислородом и водой. Помимо очевидных способов предотвращения этого процесса в виде частого мытья кузова, обработки его специальными антикоррозийными составами, и регулярным (как минимум раз в квартал) нанесением воска на лакокрасочное покрытие, знатоки предлагают менее стандартный, но действенный вариант. Речь об оклейке кузова специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов.

Отметим, что на рынке представлены более доступные виниловые пленки и более дорогие полиуретановые аналоги. Последние лучше сохраняют эластичность при смене температур и обеспечивают более толстый защитный слой (толщина от 150 до 300 микрон против 100 микрон (0,1 мм) у пленки на основе винила. За полную оклейку кузова полиуретановым материалом сегодня попросят от 40 000 до 120 000 рублей. Такая же оклейка винилом обойдется как минимум на треть дешевле. Заявленный срок службы винилового покрытия при этом составляет пять лет, полиуретанового - в пять раз больше. Кстати, достаточно часто с целью экономии клиенты заказывают частичную защиту, оплачивая оклейку наиболее уязвимых элементов - например, крыльев, что, соответственно, снижает ценник вдвое и даже втрое.

Услугу по оклейке кузова машины пленкой оказывают как дилерские центры, так и многочисленные специализированные конторы. И, кстати, обрабатывать в дальнейшем поверхность пленки нет нужды. В то же время при посещении мойки стоит сообщить сотрудникам, что машина оклеена пленкой, чтобы те не усердствовали с давлением воды и не подносили пистолет-распылитель слишком близко к элементам кузова.

Нельзя не упомянуть и такой экзотический способ защиты от коррозии, как катодная или электрохимическая защита автомобиля. Суть метода состоит в том, что между поверхностью кузова и поверхностью окружающих объектов проводится слабый ток - корпус автомобиля таким образом становится катодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины из цинка, алюминия или меди - анодом. Такие нашлепки нередко называют также "жертвенным анодом", который, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью анода, наоборот, прекращается.

Экспериментаторы могут приобрести уже готовый комплект электрохимической защиты - небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды предлагается в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках и т.д. Впрочем, повторимся, такой метод защиты вашего автомобиля, как ни крути, экзотика.

Как избавиться от ржавчины

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Успех в борьбе с уже образовавшимися "рыжиками" зависит от того, насколько рано вы их обнаружите. Перед плановым осмотром, разумеется, следует тщательно вымыть и высушить кузов. На скорое появление пока не заметной глазу коррозии намекнет вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует превентивно очистить от старой краски и зачистить наждачной шкуркой. Что касается уже зримых - наметившихся очагов ржавчины, технологии их устранения достаточно хорошо известны. Очаг коррозии сначала очищается от грязи, краски и грунтовки.

Затем проблемное место нужно обработать преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). В зависимости от состава активного вещества такие средства делятся на цинковые и кислотные. Первые (например, доступное и популярное отечественное средство "Цинкарь") считаются наиболее самыми эффективными в борьбе с коррозией, поскольку не только удаляют налет ржавчины, но и исключают его повторное появление.

После использования цинкового преобразователя ржавчины нужно подождать примерно 15 минут, после чего промыть район обработки водой. После того, как поверхность полностью высохла, участок грунтуется и наносится краска. Кислотные растворы (например, DOCKER NITTRONN) действуют быстрее, но не обеспечивают дальнейшую защиту от последующих рецидивов.

После использования такого типа преобразователя ржавчины его остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды. Это общие правила. В любом случае, для лучшего результата следует ознакомиться с инструкцией к конкретному химическому средству.

Кстати, преобразователь ржавчины можно изготовить самостоятельно - например, смешав воду и лимонную или щавелевую кислоту в пропорции 1:1 и добавив соды из расчета половина чайной ложки на 1 литр.