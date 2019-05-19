Какие машины предпочитают российские автолюбители

Подведены итоги народного голосования в премии "Автомобиль года в России-2019". Голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Принять в нем участие мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона. Свои голоса за тот или иной автомобиль отдали более миллиона человек.

А выбирали они лучшие машины в 20 классах. Так в классе "городские автомобили" победителем стал KIA Picanto. В малом классе - LADA Vesta. В малом среднем классе автомобилисты выбрали Volkswagen Golf. В среднем классе победителем стал KIA Optima. В бизнес-классе автомобилем года стала Toyota Camry.

В представительском классе любовь россиян досталась Audi A8. В представительском классе сегмента "премиум" предпочтения были отданы Mercedes-Maybach S-Класс. Лучшим купе назван Lexus RС. А купе "премиум" - BMW 8 серии Coupe.

Среди грантуреров российские автомобилисты выбрали Audi A7 Sportback. А среди кабриолетов и родстеров голосующие отметили BMW Z4.

Традиционно среди универсалов повышенной проходимости победа досталась Subaru Outback. Среди компактных внедорожников лучшим был назван Mitsubishi Eclipse Cross. А среди легких внедорожников - Nissan X-Trail. В классе средних внедорожников победил Volkswagen Touareg. А лучшим тяжелым внедорожником стал BMW X7.

Среди пикапов лучшим был назван Volkswagen Amarok. А среди компактвэнов - Citroen C4 SpaceTourer. В классе минивэнов предпочтения были отданы Volkswagen Multivan. Любимой маркой в массовом сегменте признан Volkswagen. А в премиальном - BMW.

Лучшим авто для такси признана Skoda Octavia. А для каршеринга - Hyundai Solaris.