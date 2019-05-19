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19.05.2019 18:13
Рубрика: Власть

Косачев назвал идеальной провокацией политический скандал в Австрии

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
В Австрии - полномасштабный правительственный кризис вследствие появления в СМИ (причем в немецких!) видео аж 2017 года, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается на отдыхе в Испании с некой русской дамой, что уже привело к отставке политика и к объявлению перевыборов. И не важно, что дама оказалось гражданкой Латвии, вопль "русские идут" уже на самом дне сознания обывателей.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сюжет настолько очевиден, что, можно сказать, мы имеем дело с идеальной провокацией - атака на лидера крайне правой Австрийской партии свободы (а в итоге и на самого канцлера Курца, который также нелюбим в либеральном евромэйнстриме) ровно накануне выборов в Европарламент, где европейские правые имеют шанс получить рекордный процент, "русский след", якобы "независимое" журналистское расследование…

Можно вспомнить, как в свое время расчищали дорогу Макрону, организовав накануне выборов главному претенденту на пост главы Франции Ф.Фийону скандал с фиктивным трудоустройством его жены.

"Система", судя по всему, сработала вновь: правящим либеральным силам нужно любой ценой дискредитировать правых политиков, которых они награждают самыми уничижительными титулами - от "популистов" до "фашистов" - но, тем не менее, не могут справиться с их растущей популярностью и с усталостью европейцев от выбора между одинаковыми либеральными партиями с разными названиями.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за политической провокации

Очевидно, логика "цель оправдывает средства" идет в ход все чаще - клевета, "модные" обвинения в работе на Кремль, скрытая сьемка и т.п. - да, некрасиво, но, мол, ради доброго же дела? Сохранить единство Европы, особенно на фоне скандального "брекзита", не дать евроскептикам усилить свое влияние среди населения - оправданий может быть много, но грязные методы оттого не становятся более чистыми.

Ранее тот же немецкий журнал "Шпигель", который сейчас опубликовал видео про Штрахе, разместил у себя статью с характерным названием "Марионетки Путина", посвященную немецкой правой "Альтернативе для Германии". А только что свое "расследование" - разумеется, с тем же результатом ("правые - плохие и работают на Кремль, который атакует европейскую демократию") - провел и французский телеканал France 24.

Все говорит о том, что мы имеем дело со спланированной кампанией международного масштаба, заказчики которой не особо и скрывают себя и свои намерения. Наверняка последуют и другие "сенсации" с обязательным "русским следом", а сегодня практически всем нелиберальным политикам показали: "компромат" есть на каждого, а если нет, то его "организуют". Поэтому лучше помалкивать.

Как выясняется, "стражи европейской демократии" на самом деле не очень любят саму демократию, поскольку она не гарантирует нужного результата. И потому раз за разом прибегают к проверенным, хотя и не очень чистым средствам - провокациям и скандалам. Но потом почему-то удивляются, что доверие у простых людей к европейским либеральным элитам стремительно падает, а так называемые "популисты" (хотя на самом деле больших популистов, чем сами либералы, трудно себе представить) набирают вес.

Источник: страница сенатора в Facebook

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